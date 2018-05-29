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  • Серьезное ДТП: в Маарду перевернулся грузовик

Серьезное ДТП: в Маарду перевернулся грузовик Фото и видео!

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Сегодня, 29 мая, около 11.00 в Маарду произошло ДТП: грузовик Renault съехал с дороги.

По первоначальным данным, съезжавший с виадука грузовик не вписался в поворот, отклонился влево и перевернулся на крышу.

Скорая помощь доставила водителя в больницу. Спасатели ликвидировали утечку топлива.

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