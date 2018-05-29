Серьезное ДТП: в Маарду перевернулся грузовик

Rus.Postimees.ee112Серьезное ДТП: в Маарду перевернулся грузовикСерьезное ДТП: в Маарду перевернулся грузовик Фото и видео!Rus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать29 мая 2018 г., 13:01Сегодня, 29 мая, около 11.00 в Маарду произошло ДТП: грузовик Renault съехал с дороги. ПоделитьсяПо первоначальным данным, съезжавший с виадука грузовик не вписался в поворот, отклонился влево и перевернулся на крышу.Скорая помощь доставила водителя в больницу. Спасатели ликвидировали утечку топлива.грузовикдтпмаарду