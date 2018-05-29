вт, 29.05.2018
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  • Фото: полиция разыскивает очевидцев произошедшего на шоссе ДТП

Фото: полиция разыскивает очевидцев произошедшего на шоссе ДТП

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Участниками ДТП стали автомобили BMW и Toyota.

ФОТО: Politsei

Сегодня утром около 7.40 на пересечении шоссе Таллинн — Нарва (101-ый километр) и Пярну — Раквере — Сымеру произошло ДТП с участием двух автомобилей. Полиции необходима помощь очевидцев.

ДТП произошло на перекрестке Сымеру.

ФОТО: Politsei

По предварительным данным, легковой автомобиль BMW, за рулем которого находился 25-летний мужчина, начал поворачивать налево и не пропустил имевший преимущество автомобиль Toyota, которым управлял 51-летний мужчина. Оба водителя были трезвыми и имели водительские права соответствующей категории.

Полиция просит всех возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 5329 2883 или отправить электронное письмо по адресу ainar.reinmann@politsei.ee.

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