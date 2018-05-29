Фото: полиция разыскивает очевидцев произошедшего на шоссе ДТП
29 мая 2018 г., 13:11
Сегодня утром около 7.40 на пересечении шоссе Таллинн — Нарва (101-ый километр) и Пярну — Раквере — Сымеру произошло ДТП с участием двух автомобилей. Полиции необходима помощь очевидцев.
По предварительным данным, легковой автомобиль BMW, за рулем которого находился 25-летний мужчина, начал поворачивать налево и не пропустил имевший преимущество автомобиль Toyota, которым управлял 51-летний мужчина. Оба водителя были трезвыми и имели водительские права соответствующей категории.
Полиция просит всех возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 5329 2883 или отправить электронное письмо по адресу ainar.reinmann@politsei.ee.