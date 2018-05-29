Фото: полиция разыскивает очевидцев произошедшего на шоссе ДТП

По предварительным данным, легковой автомобиль BMW, за рулем которого находился 25-летний мужчина, начал поворачивать налево и не пропустил имевший преимущество автомобиль Toyota, которым управлял 51-летний мужчина. Оба водителя были трезвыми и имели водительские права соответствующей категории.