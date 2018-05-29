Галерея: олимпийский чемпион Герд Кантер провел тренировку с людьми с ограниченными физическими возможностями

Вчера патрон июньского забега Rimi Герд Кантер провел тренировку с людьми с ограниченными физическими возможностями, которые планируют внести свой вклад в благотворительность и поучаствовать в июньском забеге, чтобы финансово поддержать летний детский лагерь, организуемый Эстонским союзом людей с ограниченными физическими возможностями. Июньский забег состоится 2-го июня в парке Кадриорг.
«Как только мне предложили стать патроном июньского забега, я сразу согласился», - сказал Герд Кантер. «Это очень приятно - помочь нуждающимся, особенно, когда помощь направлена на самых слабых членов общества – на детей. Не имеет значения, пробежите вы дистанцию или пройдете, важно участие. Этим вы принесете пользу себе и окажете поддержку детям с ограниченными физическими возможностями».
«Доход, полученный от взносов за участие в мероприятии, будет пожертвован на детский реабилитационный лагерь, в котором дети смогут пройти индивидуальную, семейную или групповую реабилитацию: физиотерапию, профессиональную и творческую терапию и тд. Помимо этого, мы хотим развить в детях социальные навыки, подружить их со сверстниками и укрепить связи между ребенком, родителями и Эстонским союзом людей с ограниченными физическими возможностями», - сказала исполнительный руководитель Эстонского союза людей с физическими недостатками Лили Тири.
Июньский забег Rimi включает бег, ходьбу и скандинавскую ходьбу для всех желающих на трассе длиной пять километров. Место старта и финиша, а также центр соревнования будут расположены на стадионе в Кадриорге, а сама трасса пройдет по дорогам Кадриорга. Также в этот день на стадионе состоится бесплатный концерт Койта Тооме и будет организована спортивная программа для детей.