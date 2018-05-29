Галерея: олимпийский чемпион Герд Кантер провел тренировку с людьми с ограниченными физическими возможностями

«Как только мне предложили стать патроном июньского забега, я сразу согласился», - сказал Герд Кантер. «Это очень приятно - помочь нуждающимся, особенно, когда помощь направлена на самых слабых членов общества – на детей. Не имеет значения, пробежите вы дистанцию или пройдете, важно участие. Этим вы принесете пользу себе и окажете поддержку детям с ограниченными физическими возможностями».

«Доход, полученный от взносов за участие в мероприятии, будет пожертвован на детский реабилитационный лагерь, в котором дети смогут пройти индивидуальную, семейную или групповую реабилитацию: физиотерапию, профессиональную и творческую терапию и тд. Помимо этого, мы хотим развить в детях социальные навыки, подружить их со сверстниками и укрепить связи между ребенком, родителями и Эстонским союзом людей с ограниченными физическими возможностями», - сказала исполнительный руководитель Эстонского союза людей с физическими недостатками Лили Тири.