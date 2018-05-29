Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах

С начала 2018-го громких примеров вопиющего бытового свинства было зафиксировано с десяток. Сколько всего в России квартирных свалок — сложно даже представить.

В январе в Екатеринбурге наконец расчистили от мусора квартиру, из-за хозяйки которой многоэтажный дом на полтора года остался без газа. Женщина все это время не пускала к себе специалистов для проверки газового оборудования. Она складировала в жилище мусор, и там развелись полчища насекомых. Местные СМИ окрестили ее «бабушкой с тараканами».

Месяц спустя в том же Екатеринбурге разгорелся скандал из-за другой мусорной квартиры: соседи вознамерились подать в суд на жителя многоэтажного дома на улице Электриков, прикармливавшего птиц. В его квартире нашли около сотни голубей, сов и ястребов. Окна дома были сплошь покрыты птичьим пометом, а людям приходилось мириться с неприятными запахами, исходящими из "голубятни".

В марте Россию шокировала дама из Самарской области, скопившая в своей квартире семь КамАЗов мусора. Жительница поселка Новокуйбышевск регулярно приносила в дом с улицы вещи, которые считала нужными в хозяйстве. Очистка ее квартиры продолжалась два дня. При этом хозяйка уборке активно противилась, угомонить ее удалось лишь с помощью полиции.

Аналогичные случаи были зафиксированы весной в удмуртском городе Можга и в Орске Оренбургской области. Причем, в Удмуртии квартиру завалил не одиночка, как это обычно бывает, а супружеская пара. Вывозить полтонны мусора пришлось под контролем судебных приставов и при участии горожан-волонтеров.

Любители картофельных очисток и прочих отходов есть и в городе с самыми дорогими в стране квартирами — в Москве. И они порой защищают свое богатство достаточно агрессивно. Так, жительница девятиэтажного дома на улице Федора Полетаева не только устроила в квартире свалку, она еще и пишет на стенах подъезда гадости о соседях-жалобщиках. В подъезде пахнет, как на помойке, весь дом оккупировали мухи, тараканы и мыши.