Дорожные строители преподнесли приятный сюрприз жителям Пирита и Виймси
29 мая 2018 г., 13:21
Восстановительный ремонт Меривялья-теэ на участке между улицами Рандвере-теэ и Ранна-теэ в Таллинне завершен на месяц раньше предусмотренного договором срока.
По договору, работы должны были вестись до 27 июня. Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, на сроках сказались исключительно благоприятные погодные условия, передала горуправа.
Стоимость восстановительного ремонта составила 600 000 евро. Работы выполнила AS TREF Nord.