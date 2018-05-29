вт, 29.05.2018
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Дорожные строители преподнесли приятный сюрприз жителям Пирита и Виймси

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ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Восстановительный ремонт Меривялья-теэ на участке между улицами Рандвере-теэ и Ранна-теэ в Таллинне завершен на месяц раньше предусмотренного договором срока.

По договору, работы должны были вестись до 27 июня. Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, на сроках сказались исключительно благоприятные погодные условия, передала горуправа.

Стоимость восстановительного ремонта составила 600 000 евро. Работы выполнила AS TREF Nord.

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