Как правильно выбрать маклера и не наткнуться на ленивого дилетанта?

Человек учится всю жизнь, и каждый специалист должен постоянно расти и развиваться, считает маклер Arco Vara Трийну Таппер: "Маклер должен не только знать, что происходит с недвижимостью в районе, которым он занимается. Он должен быть разносторонней и открытой личностью. Но рядом с хорошими сердечными людьми много недобросовестных маклеров, которые подрывают доверие клиентов к нашей профессии".

Как же распознать плохого маклера?

У него плохие навыки общения

Недобросовестный маклер не умеет общаться с клиентом. Он редко связывается с продавцом недвижимости, не держит его в курсе процесса продажи или вовсе недоступен. Он пассивен и не готов показать объект при первой же возможности. Уметь хорошо общаться - не значит много говорить. Нужно лишь уметь слушать своего клиента и разъяснить ему все, что его интересует.

Пожиратель времени

Плохой маклер ценит свое время больше, чем время клиента. Он назначает время осмотра объекта, о котором тут же забывает, или опаздывает, объясняя это большой загруженностью и нехваткой времени. Он часто переносит время осмотра и отводит на него очень мало времени, объясняя, что должен спешить на следующую встречу. Но ведь главное в профессии маклера - добиться результата, а не провести время!

Скверный знаток рынка

Маклер не в курсе, что творится на вверенном ему сегменте рынка. Он не в состоянии определить цену объекта и его место на рынке. Плохой маклер не обращает внимания на состояние объекта, делает невнятные фотографии и в описании объекта допускает как фактические, так и грамматические ошибки. Самый плохой вариант: он просит продавца прислать ему фотографии и даже не появляется на объекте. Его портфель содержит несколько застоявшихся на одном-двух крупных порталах недвижимости объявлений.

Плохой советчик

Плохой маклер не может дать клиенту совет, как подготовить объект к продаже, как определить соответствующую рыночной цену, как вести себя с потенциальным покупателем. Он не владеет информацией о банковских кредитах и не может объяснить клиенту, какие проблемы могут возникнуть при заключении нотариальной сделки.

С глаз долой