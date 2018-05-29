Фото и видео читателя: комары и пауки облепили банкоматы

Читатель, приславший в редакцию Postimees фото и видео, отметил, что расположенные в Ориссааре банкоматы оккупировали как комары, так и пауки. «Обилие комаров в Ориссааре хотя бы для кого-то хорошо - пауки могут набить живот. - В целом, кажется, что наличку из банкоматов SEB давно никто не снимал».