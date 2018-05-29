вт, 29.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
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Фото и видео читателя: комары и пауки облепили банкоматы

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Вечером в Ориссааре на острове Сааремаа тучи комаров слетелись на банкоматы. Случаем не преминули воспользоваться пауки, которые сразу же закатили пирушку.

Комары и пауки на банкомате SEB.

ФОТО: Lugeja pilt

Читатель, приславший в редакцию Postimees фото и видео, отметил, что расположенные в Ориссааре банкоматы оккупировали как комары, так и пауки. «Обилие комаров в Ориссааре хотя бы для кого-то хорошо - пауки могут набить живот. - В целом, кажется, что наличку из банкоматов SEB давно никто не снимал».

Комары и пауки на банкомате SEB.

ФОТО: Lugeja pilt

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