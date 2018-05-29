Время - деньги или пословицы, которые помогают инвестору в инвестициях на платформах коллективного финансирования

Хоть для инвестирования и не надо иметь специального образования, все же до совершения первого шага, разумно будет ознакомиться с предложениями разных компаний. Есть фирмы, предлагающие размещение инвестиций инвесторам без дополнительных плат (например Kreditex Ühisraha), а также такие, где хоть и символическая сумма, но должна быть оплачена со стороны инвестора.

Что еще нужно знать до того, как начать инвестировать на портале коллективного финансирования? Kreditex Ühisraha помогает начинающим инвесторам при помощи народных поговорок.

Под лежачий камень вода не течет

Если есть сумма, которая ежемесячно остается на счету после оплаты всех расходов, значит пора начинать действовать. Лежащие дома под подушкой деньги не приумножатся. Пора взять бразды правления в свои руки и заставить деньги работать.

Берёшь чужие — отдаёшь свои

Никогда не инвестируй чужие или взятые в долг деньги. Не надо думать что для того, чтобы начать инвестировать, на счету в банке должна быть 3-ех или 4-ех значная цифра. На портале Kreditex Ühisraha можно начать с инвестиций в размере 10 евро.

Тише едешь — дальше будешь

Инвесторы должны ставить перед собой долгосрочные цели. Инвестиции также должны быть предпочтительнее на длительный период, поскольку они имеют более высокую доходность. Успех не приходит в одночасье, разумно всегда думать об увеличении портфеля или повторном инвестировании. По возможности, не сразу забирайте заработанные проценты, а вкладывайте их в новые инвестиции. Успешный и стабильный портфель имеет 200-300 различных инвестиций.

Кто не рискует, тот не пьёт шампанское

На портале коллективного финансирования Kreditex Ühisraha инвестор может выбирать между более рискованными (более высокая доходность) и менее рискованными (более низкая доходность) инвестициями. Поскольку если какая-либо инвестиция оказывается неудачной, применяется гарантия обратного выкупа и портал платит инвестору 80% от остатка инвестиции, то рискованных инвестиций не стоит опасаться. Ведь не зря бытует поговорка «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».

Преимущества Инвестора

Инвестировать до 2000€ в месяц возможно не выходя из дома.

Зарабатывать с инвестиции до 15% в год.

Гарантия выкупа 80%.

Получать доход ежемесячно.

Не нужно специальное образование.

При возникновении задержек по выплатам, решением вопросов занимается портал.

Инвестировать можно начиная с 10€.

Частные лица не должны сами заниматься декларированием налога с прибыли – за инвестора это сделает портал.

Инвестор может использовать услугу автоматического инвестирования.

Свяжись с нами, если желаешь получить дополнительную информацию по инвестированию на портале Kreditex Ühisraha.

Служба поддержки Kreditex Ühisraha

Tel. 6 580 580

E-post: info@uhisraha.ee

www.kreditex.ee/uhisraha/