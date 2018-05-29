Фото: мансарда в Пярну радует своей элегантной простотой

Просторная квартира под крышей реновированного деревянного дома в Пярну находится в нескольких минутах ходьбы от старого города. Площадь квартиры - 102,3 квадратных метра, окна выходят на три стороны, что обеспечивает хорошую освещенность в течение всего дня.

Благодаря скошенным потолкам в квартире много места для оборудования кладовок, стенных шкафов и разнообразных полок. Открытая планировка, мансардные окна, наклонные стены, а также наличие балкона позволяют рассматривать этот вариант и как инвестицию для сдачи квартиры внаем посезонно, так и для создания настоящего семейного гнездышка.