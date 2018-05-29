вт, 29.05.2018
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Фото: мансарда в Пярну радует своей элегантной простотой

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ФОТО: KV.EE

Эта квартира в реновированном доме в Пярну привлечет как инвесторов, так и любителей жизни в безмятежной летней столице, пишет портал Kodu.

Просторная квартира под крышей реновированного деревянного дома в Пярну находится в нескольких минутах ходьбы от старого города. Площадь квартиры - 102,3 квадратных метра, окна выходят на три стороны, что обеспечивает  хорошую освещенность в течение всего дня. 

ФОТО: KV.EE

Высокие потолки и романтичность обстановки тоже играют свою роль. 

ФОТО: KV.EE

Благодаря скошенным потолкам в квартире много места для оборудования кладовок,  стенных шкафов и разнообразных полок. Открытая планировка, мансардные окна, наклонные стены, а также наличие балкона позволяют рассматривать этот вариант и как инвестицию для сдачи квартиры внаем посезонно, так и для создания настоящего семейного гнездышка. 

Дополнительная информация находится ЗДЕСЬ.

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