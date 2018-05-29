В России резко подскочили цены на бензин

Так, стоимость топлива АИ-92 повысилась на 90 копеек до 42,21 руб. за литр (59 евроцентов). Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на 88 копеек до 45,5 рубля (63 евроцента).

Глава управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин заявил, что одной из причин резкого роста цен на бензин является снижение нефтяными компаниями объемов реализации моторного топлива на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах. Кроме того, по нескольким договорам были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке топлива потребителям, отметил он.