Правление IRL не поддержало требование отставки Кийслера

Правление Союза Отечества и Res Publica (IRL) в понедельник обсудило обращение пяти членов Тартуского отделения партии, требовавших отставки министра окружающей среды Сийма Кийслера, и решило, что для отставки нет оснований, сообщил портал новостей ERR.
Пресс-секретарь IRL Рийна Солман сообщила ERR, что правление бегло ознакомилось с обращением и не поддержало призыв отстранить Кийслера с министерского поста: «Прошла дискуссия, где люди выразили свои убеждения, и был достигнут консенсус, что это не обосновано».
Пять членов Тартуского отделения IRL на прошлой неделе по инициативе бывшего главы отделения Пеэтера Лаурсона составили обращение, в котором потребовали отставки министра окружающей среды Сийма Кийслера.
Авторы обращения осуждают Кийслера за бездействие в связи с планируемым строительством вблизи Тарту целлюлозного завода. По их словам, Кийслеру следовало выступить против специальной планировки завода и инициировать ее прекращение.