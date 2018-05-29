Правление IRL не поддержало требование отставки Кийслера

Пресс-секретарь IRL Рийна Солман сообщила ERR, что правление бегло ознакомилось с обращением и не поддержало призыв отстранить Кийслера с министерского поста: «Прошла дискуссия, где люди выразили свои убеждения, и был достигнут консенсус, что это не обосновано».