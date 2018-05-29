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Правление IRL не поддержало требование отставки Кийслера

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ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Правление Союза Отечества и Res Publica (IRL) в понедельник обсудило обращение пяти членов Тартуского отделения партии, требовавших отставки министра окружающей среды Сийма Кийслера, и решило, что для отставки нет оснований, сообщил портал новостей ERR.

Пресс-секретарь IRL Рийна Солман сообщила ERR, что правление бегло ознакомилось с обращением и не поддержало призыв отстранить Кийслера с министерского поста: «Прошла дискуссия, где люди выразили свои убеждения, и был достигнут консенсус, что это не обосновано».

Пять членов Тартуского отделения IRL на прошлой неделе по инициативе бывшего главы отделения Пеэтера Лаурсона составили обращение, в котором потребовали отставки министра окружающей среды Сийма Кийслера.

Авторы обращения осуждают Кийслера за бездействие в связи с планируемым строительством вблизи Тарту целлюлозного завода. По их словам, Кийслеру следовало выступить против специальной планировки завода и инициировать ее прекращение.

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