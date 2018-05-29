Предстоятелем ЭПЦМП стал архиепископ Верейский Евгений

Во вторник в Эстонии состоялся собор Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП), на котором был избран ее предстоятель. По данным Rus.Postimees, им стал архиепископ Верейский Евгений.
5 мая 2018 года в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре состоялось заседание Синода Эстонской православной церкви, на котором кандидатами на избрание предстоятеля Церкви были представлены два священнослужителя.
Ими стали архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Учебного комитета Русской православной церкви, ректор Московской духовной академии, а также епископ Нарвский и Причудский Лазарь, временно управляющий Эстонской православной церковью.
Согласно Уставу ЭПЦМП, «предстоятель Эстонской православной церкви избирается Собором Эстонской православной церкви из числа кандидатов, представленных Синодом Эстонской православной церкви, утверждаемых патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом».
Напомним, что митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.
По данным ЭПЦМП, прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя от 150 000 до 170 000 верующих.