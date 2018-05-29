Картина дня: новый предстоятель Эстонской православной церкви, ДТП с грузовиком и рост средней зарплаты

Предстоятелем ЭПЦМП стал архиепископ Верейский Евгений

Во вторник в Эстонии состоялся собор Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦМП), на котором был избран ее предстоятель. По данным Rus.Postimees, им стал архиепископ Верейский Евгений. Читайте далее...

Серьезное ДТП: в Маарду перевернулся грузовик

Сегодня, 29 мая, около 11.00 в Маарду произошло ДТП - грузовик Renault съехал с дороги. Читайте далее...

Глава МИД Польши призвал Запад продлить санкции против России

Западные страны должны продлить экономические санкции против России, поскольку Москва продолжает проводить прежнюю политику в мире. Об этом, как сообщает "Польское радио", заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович журналистам в Брюсселе. В течение месяца страны ЕС примут решение об антироссийских санкциях. Читайте далее...

Галерея: из-за провала грунта на Ярвевана-теэ образовалась пробка

На первой полосе Ярвевана-теэ непосредственно перед железнодорожным переездом по направлению в сторону Петербургского шоссе произошел провал грунта, из-за чего движение было серьезно нарушено. Читайте далее...

В Эстонии средняя зарплата достигла 1242 евро

В первом квартале 2018 года средняя брутто-зарплата достигла 1242 евро, что на семь процентов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Департамент статистики. Читайте далее...

Евросоюз перенаправит бюджетные средства из Восточной Европы на юг: Эстонии придется смириться с существенным урезанием финансирования

Брюссель намерен перенаправить свыше 30 млрд евро из своих фондов из Центральной и Восточной Европы в Грецию, Италию и Испанию. Читайте далее...

Цены на бензин повторили рекорд пятилетней давности

Вчера вечером и сегодня утром цена за литр бензина достигла на заправках Эстонии 1,399 евро, что является самым высоким уровнем за последние пять с половиной лет. Читайте далее...

Март Лаар все-таки стал руководителем Банка Эстонии

Рийгикогу назначил сегодня Марта Лаара по предложению президента Керсти Кальюлайд 44 голосами «за» на должность председателя совета Банка Эстонии. Читайте далее...

Каллас: Эстонии следует потребовать от "Газпрома" компенсации завышенной цены на газ

По мнению лидера Партии реформ Каи Каллас, Эстония могла бы потребовать от российского энергетического гиганта "Газпром" компенсации ущерба, причиненного нарушением правил конкуренции и завышенной цены на газ. Читайте далее...

Посольство РФ раскритиковало Миксера за поддержку рапорта по сбитому MH17

Посольство России в Таллинне в опубликованном во вторник комментарии выступило с критикой в адрес главы МИД Эстонии Свена Миксера, по словам которого составленный международной следственной комиссией рапорт о сбитом малайзийском авиалайнере (MH17) четко указывает на непосредственную связь российских вооруженных сил с причиной катастрофы. Читайте далее...

Видео: неизвестный застрелил полицейских и прохожего в Бельгии