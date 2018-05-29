Татуировка в память об отце привела к скандалу

Люси Коуп из организации «Мамы против оружия» заявила, что это – позор, а сам игрок сборной Англии подает плохой пример подписчикам. Женщина предложила отчислить Рахима из команды, если он не удалит татуировку, передает слова Коуп sports.ru

"Когда мне было два года, моего отца застрелили. Я пообещал себе, что никогда не прикоснусь к оружию. Я стреляю правой ногой, поэтому у тату более глубокий смысл."