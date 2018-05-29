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Татуировка в память об отце привела к скандалу

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ФОТО: CARL RECINE / Action Images via Reuters

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг показав свою новую татуировку, выполненную в виде автоматической винтовки М16, вызвал огонь критики, которая доходила до того, что Стерлинга просили исключить из сборной.

Люси Коуп из организации «Мамы против оружия» заявила, что это – позор, а сам игрок сборной Англии подает плохой пример подписчикам. Женщина предложила отчислить Рахима из команды, если он не удалит татуировку, передает слова Коуп sports.ru

В ответ на критику Рахим объяснил, что означает татуировка.

"Когда мне было два года, моего отца застрелили. Я пообещал себе, что никогда не прикоснусь к оружию. Я стреляю правой ногой, поэтому у тату более глубокий смысл."

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