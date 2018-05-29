Галерея: большая и светлая квартира в Виймси с камином и баней ждет нового хозяина

Продается просторная, светлая и солнечная квартира в старом, уютном и обжитом районе Виймси, недалеко от аквапарка и торговых центров. Квартира находится в новой, надстроенной части дома на двух верхних этажах.
У квартиры площадью 107,9 квадратных метров очень удобная планировка: на первом этаже открытая кухня-столовая, гостиная с камином площадью 22 м2 и большая спальня. Из гостиной и спальни выход на красиво и современно застекленные балконы. Хотя квартира считается четырехкомнатной, кухню-столовую смело можно называть пятой комнатой.
На втором этаже - две просторные спальни. На каждом этаже есть ванная и туалет с подогревом пола, а к большой ванной верхнего этажа примыкает баня с помещением для отдыха.
Безусловным достоинством квартиры является дополнительное просторное помещение на чердаке с входом прямо из квартиры, которое не входит в общую площадь. Там есть электричество и много места для хранения вещей.
В квартире свое автономное, электрическое, отопление и камин для межсезонья, что делает расходы на отопление и горячую воду по сравнению с квартирами с центральным отоплением очень разумными.
Сделан аудит строения, есть разрешение на эксплуатацию: все документы в порядке, что важно при получении кредита.
Более подробно о квартире можно прочитать ЗДЕСЬ.