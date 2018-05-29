вт, 29.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: большая и светлая квартира в Виймси с камином и баней ждет нового хозяина

Галерея: большая и светлая квартира в Виймси с камином и баней ждет нового хозяина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Продается просторная, светлая и солнечная квартира в старом, уютном и обжитом районе Виймси, недалеко от аквапарка и торговых центров. Квартира находится в новой, надстроенной части дома на двух верхних этажах. 

У квартиры площадью 107,9 квадратных метров очень удобная планировка: на первом этаже открытая кухня-столовая, гостиная с камином площадью 22 м2 и большая спальня. Из гостиной и спальни выход на красиво и современно застекленные балконы. Хотя квартира считается четырехкомнатной, кухню-столовую смело можно называть пятой комнатой.

На втором этаже - две просторные спальни. На каждом этаже есть ванная и туалет с подогревом пола, а к большой ванной верхнего этажа примыкает баня с помещением для отдыха. 

Безусловным достоинством квартиры является дополнительное просторное помещение на чердаке с входом прямо из квартиры, которое не входит в общую площадь. Там есть электричество и много места для хранения вещей. 

В квартире свое автономное, электрическое, отопление и камин для межсезонья, что делает расходы на отопление и горячую воду по сравнению с квартирами с центральным отоплением очень разумными.

Сделан аудит строения, есть разрешение на эксплуатацию: все документы в порядке, что важно при получении кредита.

Более подробно о квартире можно прочитать ЗДЕСЬ

Читать также

Актуально

НАВЕРХ