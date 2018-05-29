Галерея: большая и светлая квартира в Виймси с камином и баней ждет нового хозяина

У квартиры площадью 107,9 квадратных метров очень удобная планировка: на первом этаже открытая кухня-столовая, гостиная с камином площадью 22 м2 и большая спальня. Из гостиной и спальни выход на красиво и современно застекленные балконы. Хотя квартира считается четырехкомнатной, кухню-столовую смело можно называть пятой комнатой.

На втором этаже - две просторные спальни. На каждом этаже есть ванная и туалет с подогревом пола, а к большой ванной верхнего этажа примыкает баня с помещением для отдыха.

Безусловным достоинством квартиры является дополнительное просторное помещение на чердаке с входом прямо из квартиры, которое не входит в общую площадь. Там есть электричество и много места для хранения вещей.

В квартире свое автономное, электрическое, отопление и камин для межсезонья, что делает расходы на отопление и горячую воду по сравнению с квартирами с центральным отоплением очень разумными.

Сделан аудит строения, есть разрешение на эксплуатацию: все документы в порядке, что важно при получении кредита.