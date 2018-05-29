В Финляндии маньяк-душитель получил 2,5 года тюрьмы за попытку пригласить девушку на свидание

Фемида назначила Пенттиля наказание в виде 2,5 года лишения свободы, хотя ранее Микаэлю был вынесен по этому делу оправдательный приговор. Согласно новому решению суда, Пенттиля также заплатит штраф в 4 тысячи евро, пишет Yle.fi.

Как следует из обвинительных материалов, Микаэль Пенттиля, который ранее уже отсидел сроки за три убийства, планировал новое преступление. Его жертвой должна была стать несовершеннолетняя девушка. Еще в январе 2017 года Микаэль пытался попасть в ее квартиру, а в апреле бросил ей в почтовый ящик письмо, в котором просил о встрече.

Суд первой инстанции счел доказательства злого умысла недостаточными, однако апелляционный суд принял во внимание сексуальные извращения подсудимого. В связи с этим выводы судей оказались иными: возможно, Пенттиля и не желал смерти девушке, но попытка вступить с ней в контакт все равно могла закончиться удушением, поскольку маньяк едва ли мог контролировать себя.

Сейчас Микаэль Пенттиля, которого называют самым опасным преступником Финляндии, арестован по подозрению в убийстве 52-летней женщины, которую не видели живой с 13 апреля. Спустя три недели жители одного из домов в столичном районе Каллио пожаловались на зловоние. Представитель коммунальных служб в поисках источника неприятного запаха обнаружил в одной из квартир труп пропавшей женщины. Пенттиля уже взял вину за это преступление на себя.

Первой жертвой уроженца Оулу Юкки Линдхольма, который позже сменил имя на Микаэль Пенттиля, стала в 1985 году его собственная мать. Она, по его словам, слишком много ворчала, чем и разгневала сына. Тогда доказать вину 20-летнего парня следователи не смогли, и Майкл избежал наказания.

Годом позже Пенттиля заманил в свою квартиру двух 12-летних девочек. Одну из них он задушил, вторую изнасиловал и тоже пытался задушить, но жертве удалось убежать, сообщает "Фонтанка.ру".

Микаэля поймали. В ходе следствия он сознался и в убийстве матери. Мужчине дали семь лет тюрьмы, но уже в 1992 году Пенттиля досрочно освободили. В следующем году Микаэль задушил кожаным ремнем знакомую в квартире своей бабушки, за что получил наказание сроком 15 лет.