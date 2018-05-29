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В среду вечером в Пирита будет нарушено движение

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Карта.

ФОТО: Raepress

В связи с проводимым завтра, 30 мая, в Пирита третьим этапом серии шоссейного кубка "Фильтер" движение в этом районе будет с 17 до 21 часа сильно нарушено, передает Раэпресс.

Городок соревнований расположится в воротах велодрома на улице Румму. Закрыта для движения в указанном на карте объеме будет гоночная трасса Пирита-Клоостриметса. Доступ будет обеспечиваться лишь местным жителям, не имеющих альтернативного маршрута, чтобы попасть домой. Жителям Мяхе и Мууга рекомендуется использовать объезд по улице Пярнамяэ.

Заезд начнется с гонки на 10 км с индивидуальным стартом. Велосипедисты будут отправляться с 30-секундным интервалом. Сразу после старта последнего гонщика начнется забег на 5 км с раздельным стартом.

На сегодня записались для участия свыше 220 велосипедистов и около 30 бегунов.

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