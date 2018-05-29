Игорь Грязин: Советский Союз принес человечеству гораздо большие беды, чем нацизм

«Я согласен со Штайнмайером в принципе и просто могу добавить, что опасным является преуменьшение советских преступлений. Я думаю, следует иметь в виду то, что Советский Союз принес человечеству гораздо большие беды, чем нацизм. Причем за очень короткое время. Количество концлагерей, количество людей, высланных в концлагеря, замученных до смерти, голодомор и так далее – это страшнее.

И проблема заключается в том, что сегодняшний нацизм – это группировки, маленькие группировки хипстеров, каких-то неформалов и так далее. В то же время наследие советского империализма в общем-то является частью или, по крайней мере, элементом нынешней внешней политики России. И в этом принципиальная разница.