Избранный предстоятель: в проблемы эстонских православных ещё не погрузился

Смотрите видео!

Преемник митрополита Корнилия также признал, что в проблемы местной православной церкви ещё не успел погрузиться: «Проблемы есть везде. Если я буду утвержден, то в первую очередь нужно будет погружаться в эти проблемы и решать их».

– Насколько для вас было неожиданным избрание главой Эстонской православной церкви Московского Патриархата?

– Для меня было крайне неожиданным даже избрание кандидатом. С 1995 года я находился на должности ректора Московской Духовной академии. 23 года на ректорском посту – это много, потому что молодежь требует энергии и подвижности. В общем-то, я давно ожидал каких-то изменений, но чтобы такое решение... для меня это было полным откровением.

Рад или не рад? Не знаю. В нашей церковной среде – главное, чтобы всё совершалось по воле Божьей. Если Божье благословение есть, значит будем трудиться.

– Как часто вы ранее бывали в Эстонии и насколько хорошо успели погрузиться в проблемы ЭПЦМП?

– Честно говоря, в проблемы не погрузился. Впервые в Эстонии побывал ещё студентом в 80-е годы, когда учился в Духовной Семинарии. И затем уже приезжал несколько раз за последние пару лет.

Мы много беседовали с митрополитом Корнилием, который был символом православия в Эстонии. Он пострадал от советской власти, попал в заключение за то, что являлся православным священником, т.е. за то, что совершал свою духовную миссию, не имевшую к политике никакого отношения. Беседуя с ним, я просто назидался от его слов.

Что касается погружения в местные проблемы... Проблемы есть везде. Если я буду утвержден (по итогам решения Собора документы пойдут на утверждение патриархом Московским и Всея Руси, и только после этого состоится вступление в должность – прим.ред)., то в первую очередь нужно будет погружаться в эти проблемы и решать их.

– Вы викарий Патриарха Московского и Всея Руси. Означает ли это, что связь эстонских православных с Москвой усилится?

– Мы все вышли из недр Русской Православной церкви, поэтому связь с ней есть, будет и продолжит укрепляться.

Смотрите также видеокомментарий Сергея Мянника , члена Синода ЭПЦ МП:

В частности, Сергей Мянник отметил, что Эстония – не чуждая страна для избранного предстоятеля церкви: «Он в курсе православной жизни Эстонии».