Директор Тартуского крематория о выпавших из грузовика покойниках: это недопустимо

Директор Тартуского крематория Андрес Тыниссоо утверждает, что они не имеют никакого отношения к данному случаю. В то же время он подчеркивает, что если описание, приведенное в прессе, соответствует действительности, то речь идет о грубом нарушении этических норм, а, возможно, имеет место и нарушение закона, за которое по крайней мере косвенно несет ответственность и то учреждение, которое обещало осуществить кремацию.

- На данный момент понятно, что латвийских покойников неподобающим образом доставляли в Эстонию, однако пока неясно, в какой крематорий их везли. Может ли быть такое, что грузовик ехал в Тарту?

- Точно нет. Тартуский крематорий не имеет к этой истории ни малейшего отношения.

- Латвийцев кремировали в Тарту? Если да, то когда в последний раз?

- Да, конечно. Мы сотрудничаем с действующим в Латвии похоронным бюро Paradisus, но это кончилось три-четыре года назад, когда был открыт крематорий в Валмиере. После этого мы не оказывали латышам трансграничную услугу.

- Насколько вероятным кажется вам утверждение, что попавший в аварию автомобиль был на пути в какой-нибудь крематорий, расположенный в Эстонии?

- Это кажется вероятным. Во-первых, эта практика существовала и ранее. Во-вторых, сразу после аварии так утверждали журналистам, и я не вижу ни одной видимой причины, почему это утверждение должно быть высосано из пальца.

- Поначалу кивали на Выруский крематорий. Это вероятно? Как хорошо вы осведомлены о деятельности своих коллег и конкурентов?

- Говорилось, что у Ritus договор с Выруским крематорием, это делает данную версию вероятной.

- Но, если автомобиль приехал из Валмиеры и попал в аварию в Рухья, то пункт назначения представляется совсем иным. Скорее, следует устремить вопрошающий взгляд на крематорий, открытый пару лет назад в Вильянди. То есть ехали именно туда?

- Хотелось бы, чтобы истина как можно скорее всплыла на свет божий, поскольку случившееся незаслуженно бросает сейчас тень на все бюро, действующие в этой сфере. Но, не зная фактов, я не хочу ни на кого показывать пальцем.

Очевидно, что у родственников покойных должна быть правдивая информация о том, куда отправляют их близких на кремацию. Члены семей покойных должны быть лучше всего информированы о маршруте автомобиля. Ни в коем случае нельзя считать нормальной ситуацию, при которой у семьи складывается впечатление, что кремируют на родине, а на самом деле покойного везут в другую страну.

Если в машине действительно было девять покойников, как говорилось в новостях, то это чрезвычайно неэтично. Подумайте, что могут чувствовать близкие транспортируемых покойных? Это никак нельзя оправдать. Мне, проработавшему в этой сфере более 20 лет, было больно читать эту новость.

- Как надо транспортировать покойного, чтобы это отвечало законам и этическим нормам?

- Для транспортировки покойных за границу или из-за границы существуют очень конкретные правила. Трансграничная перевозка должна происходить безусловно в цинковом гробу, на это должны иметься документы. То, что в трансграничном транспорте было одновременно девять покойников, совершенно неслыханно. Так нельзя делать.

Первым ответчиком является бюро, которое организовало такой транспорт. Но когда станет известно место назначения, придется посмотреть на себя в зеркало тем людям, которые должны были принимать транспорт. Едва ли они могли не знать, сколько покойников привезут за один раз.

- Откуда Тартускому крематорию приходилось принимать покойников на кремацию?

- Очевидно, наиболее удаленной страной была Италия, но их было много и из других европейских стран. Больше всего приходилось привозить из Финляндии и Швеции, куда жители Эстонии чаще всего переезжают жить. Ничего не поделаешь: мир открыт и люди перемещаются – поэтому случаются и смерти вдали от дома.

- Извиняюсь за выражение, но как часто у вас бывают случаи, так сказать, кремационного туризма, когда покойников чисто по финансовым соображениям, т.е. из-за дешевизны везут на кремацию в другой город, хотя крематорий есть и на месте?