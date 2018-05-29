Фото: мужской дизайн и обаяние старины в одной отдельно взятой парижской квартире

Стильный дизайн квартиры придуман и воплощен студией Diego Delgado Elias. Объект находится на правом берегу в центре десятого округа Парижа. Патина старых стен и оригинальные деревянные полы стали настоящей сценой для режиссуры дизайна. Не говоря уже о пяти окнах, заливающих светом каждый уголок помещения площадью 150 квадратных метров, рассказывает HQRoom.
Темная деревянная плоскость в 45 сантиметрах над полом проводит сквозную черту, задавая тон в различных зонах апартаментов.
Сумрачный театральный вход продолжает эту черную линию, отражая характерный почерк архитектора. Каждая из трех дверей облицована черным деревом, своего рода монохромным фризом, который проходит почти по всей входной области.
Дизайнер сотворил своеобразную модификацию традиционного буржуазного парижского стиля с типичным для него деревянным полом, мраморными каминами, лепниной и старинными зеркалами, при этом получил современное жизненное пространство с маскулинным обличьем.
В столовой стулья с блошиного рынка окружают обеденный стол в стиле ар-деко, а роскошный фаянсовый камин датируется восемнадцатым столетием. Столовая соединена с кухней, тем самым приводя старое в непосредственный контакт с новым.
Монолит центрального острова из окрашенного в черный цвет бетона словно парит над деревянным полом, сочетая все функциональные элементы кухни.
Медные стулья и винтажный журнальный столик добавляют нотку тепла, как бы согревая старинные зеркала и оригинальную лепнину.
Спальня является еще одним примером любви архитектора к чистым линиям с мужским дизайном в сочетании с вневременным обаянием квартиры. Деревянный консольный стол черного тона вписан в мраморный очаг и служит изголовьем кровати. Черный цвет обегает плинтусом всю комнату, в то время как старинное зеркало венчает композицию.
В ходе ремонта одна спальня была превращена в гардеробную, а другая — в ванную комнату с изысканной отделкой из натурального белого мрамора.
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