Фото: мужской дизайн и обаяние старины в одной отдельно взятой парижской квартире

Темная деревянная плоскость в 45 сантиметрах над полом проводит сквозную черту, задавая тон в различных зонах апартаментов.

ФОТО: HQRoom / Yannick Labrousse

Сумрачный театральный вход продолжает эту черную линию, отражая характерный почерк архитектора. Каждая из трех дверей облицована черным деревом, своего рода монохромным фризом, который проходит почти по всей входной области.

ФОТО: HQRoom / Yannick Labrousse

Дизайнер сотворил своеобразную модификацию традиционного буржуазного парижского стиля с типичным для него деревянным полом, мраморными каминами, лепниной и старинными зеркалами, при этом получил современное жизненное пространство с маскулинным обличьем.

ФОТО: HQRoom / Yannick Labrousse

В столовой стулья с блошиного рынка окружают обеденный стол в стиле ар-деко, а роскошный фаянсовый камин датируется восемнадцатым столетием. Столовая соединена с кухней, тем самым приводя старое в непосредственный контакт с новым.

ФОТО: HQRoom / Yannick Labrousse

Монолит центрального острова из окрашенного в черный цвет бетона словно парит над деревянным полом, сочетая все функциональные элементы кухни.

ФОТО: HQRoom / Yannick Labrousse

Медные стулья и винтажный журнальный столик добавляют нотку тепла, как бы согревая старинные зеркала и оригинальную лепнину.

ФОТО: HQRoom / Yannick Labrousse

Спальня является еще одним примером любви архитектора к чистым линиям с мужским дизайном в сочетании с вневременным обаянием квартиры. Деревянный консольный стол черного тона вписан в мраморный очаг и служит изголовьем кровати. Черный цвет обегает плинтусом всю комнату, в то время как старинное зеркало венчает композицию.

ФОТО: HQRoom / Yannick Labrousse

В ходе ремонта одна спальня была превращена в гардеробную, а другая — в ванную комнату с изысканной отделкой из натурального белого мрамора.