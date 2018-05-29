Прокуратура и тюрьма не поддержали досрочный выход на свободу "паэского бомбиста"

Вируский уездный суд в понедельник рассмотрел возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Мярта Рингмаа, который обвинялся в организации серии взрывов в столичном районе Ласнамяэ, ни прокурор, ни тюрьма ходатайство об УДО не поддержали.
Вируский уездный суд огласит свое решение 7 июня, сообщил во вторник, 29 мая, портал новостей вещания ERR.ee.
Ранее Рингмаа (79) неоднократно ходатайствовал о досрочном освобождении, но судебная система Эстонии отказывала ему в этом.
Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в результате которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.
В декабре 2009 года Харьюский уездный суд приговорил Рингмаа за установку двух взрывных устройств и мошенничество к 15 годам тюремного заключения: Рингмаа был признан виновным в установке бомбы в таллиннском районе Ласнамяэ у киоска для сдачи тары (ул. Пунане, 15) 11 апреля 2001 года, а также в установке бомбы в доме (ул. Паэ, 23) ночью 19 ноября 2003 года, обе бомбы были обнаружены и не взорвались.