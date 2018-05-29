Прокуратура и тюрьма не поддержали досрочный выход на свободу "паэского бомбиста"

Вируский уездный суд огласит свое решение 7 июня, сообщил во вторник, 29 мая, портал новостей вещания ERR.ee.

Ранее Рингмаа (79) неоднократно ходатайствовал о досрочном освобождении, но судебная система Эстонии отказывала ему в этом.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в результате которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.