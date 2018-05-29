Эстония вошла в тройку самых популярных стран у российских туристов

За первые три месяца 2018 года граждане РФ совершили в соседнюю Суоми 810 тыс. поездок, причём 70% из них — однодневные шопинг-поездки в приграничные города. Пакетные туры в Финляндию приобретают лишь 4%, ещё 19% посещают Финляндию в рамках турпоездки.

Второе место по выездному потоку занимает Китай с 480 тыс. поездок. Особой популярностью у наших соотечественников пользуется курортный остров Хайнань — он, по данным АТОР, принимает 20-25% всех российских туристов Поднебесной.

Тройку выездных направлений замыкает Эстония (430 тыс. поездок). Причём турпоток в эту прибалтийскую страну, в отличие от Финляндии (-1%) и Китая (-0,02%), растёт (+4%).

В топ-10 также вошли Таиланд, Германия, Польша, ОАЭ, Турция, Италия и Вьетнам.

Самый большой рост интереса российских туристов зафиксирован к ОАЭ (+68%), Турции (+65%), Венгрии (+50%) и Таиланду (+29%). На пляжных зимних направлениях по-прежнему превалируют пакетные туры. Кроме того, россияне стали активнее посещать горнолыжные курорты. В Италии наблюдается приток в +45% в сравнении с годом ранее, во Франции — около +25%, в Австрии — около 23%.