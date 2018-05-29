Более 2000 выдаваемых в гарантийном порядке карт ИД-карт уже готовы

В эту пятницу, 1 июня, Департамент полиции и погранохраны признает недействительными сертификаты почти 12 500 ID-карт.

"Активным пользователям ID-карты, которые еще не успели департаменту о своем желании получить карту по гарантии, советуем заключить договор mobiil-ID. Mobiil-ID позволяет использовать э-услуги и ставить дигитальую подпись. Тем людям, которые никогда не используют ИД-карту для входа в э-услуги или не ставят дигиподписи, ни о чем беспокоиться не надо. ИД-карта действует как удостоверяющий личность документ, для путешествий, пересечения границы, в аптеке для получения лекарства по дигирецепту и как карта клиента до конца срока, указанного на ИД-карте", – сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх.

Людям, карта которых теряет действительность в ближайшие шесть месяцев, Кирх советует подать ходатайство о новой ИД-карте. Граждане Эстонии могут подать ходатайство о получении новой ИД-карты в электронной среде. Таким образом можно подать ходатайство о получении повторной ИД-карты гражданина Эстонии для взрослого и первичной ИД-карты гражданина Эстонии для ребенка, рождение которого было зарегистрировано в Эстонии.

"Выдаваемая по гарантии карта действует до того числа, до которого действует карта, сертификаты которой будет признаны недействительными. Чтобы избежать многократного посещения бюро обслуживания, советуем сразу подать ходатайство о новой ИД-карте. Если подлежащая обмену по гарантии карта действует еще долгое время, то следует сообщить департаменту, в каком бюро обслуживания вы желаете получить новую карту", – добавила Кирх.

По гарантии карту можно обменять и после 1 июня, когда сертификаты подверженных риску карт будут признаны недействительными.

Дополнительную информацию можно найти на сайте или позвонив по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000, который работает в рабочие дни с 8 до 19 часов.