В Петербурге стоматолог искалечила пять своих пациенток, удалив им здоровые зубы ради наживы

"После того как обвиняемая и ее защитник ознакомятся с материалами уголовного дела, оно с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру", - сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Петербурга.

Из материалов уголовного дела следует, что с апреля 2013 года по июнь 2015 года обвиняемая, находясь на территории Фрунзенского района, обслуживала в качестве медицинского работника пять петербурженок. Чтобы произвести на них лучшее впечатление, женщина-эскулап демонстрировала пациенткам выданные ей дипломы, патенты и сертификаты, подтверждающие ее высокую квалификацию.

Кроме того, врач располагала клиентов к себе и неформальным способом: приглашала в ординаторскую, угощала чаем с тортами.

Всем потерпевшим дантистка поставила ложный диагноз, сообщив, что им якобы необходимо тотальное протезирование челюстей. Злоумышленница пугала пациенток, что если они откажутся от этой операции, то станут инвалидами. Аферистка при этом добавляла, что является единственным врачом-стоматологом в Санкт-Петербурге, способным избавить от опасного заболевания - дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Напуганные клиентки соглашались заключить договор со стоматологической клиникой, которую возглавляла обманщица. После этого коварная медицинская работница производила предусмотренные договорами платные медицинские стоматологические манипуляции, хотя в них не было никакой необходимости. В частности, пациенткам делали тотальное протезирование челюстей с депульпированием живых зубов, препарированием и покрытием их мостовидными протезами, установкой пломб на зубы, а также удаление зубов.

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения женщина-врач присвоила более 3 миллионов 318 тысяч рублей, которые были выплачены ей в качестве вознаграждения за "лечение". Впоследствии эксперты оценили эти манипуляции как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Добавим, первоначально в уголовном деле фигурировала только одна 43-летняя потерпевшая, которой в 2014 году обвиняемая удалила 22 здоровых зуба, установив мосты ненадлежащего качества. За эту работу мошенница получила от потерпевшей бизнес-леди более 843 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что врачу должны были избрать меру пресечения еще 31 мая 2017 года во Фрунзенском районном суде. Однако потом выяснилось, что стоматолог сбежала и скрывается в Кабардино-Балкарии. В итоге ее все-таки поймали и доставили в Петербург.

Объем уголовного дела составил 18 томов. Было назначено и проведено 14 судебно-медицинских экспертиз, допрошено несколько десятков свидетелей.