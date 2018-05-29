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  • Пятнадцать процентов принадлежающих Латвии зданий в столице признаны потенциально опасными

Пятнадцать процентов принадлежающих Латвии зданий в столице признаны потенциально опасными

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ФОТО: скриншот с сайта Rus.tvnet.lv

Как пишет Rus.tvnet, двести восемнадцать, или 15% принадлежащих Министерству финансов Латвии и находящихся под управлением Госуправления недвижимости (VNĪ) зданий признаны деградирующими, то есть наносящими ущерб окружающей среде, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на информационное сообщение Минфина.

Так, с января по апрель 2018 года была проведена инвентаризация портфеля недвижимой собственности VNĪ, в том числе и проверка технического состояния зданий, находящихся в ведении VNĪ, чтобы установить общее число построек, которые могут квалифицироваться как наносящие окружающей среде ущерб, рухнувшие и угрожающие безопасности людей строения.

По данным инвентаризации, 15% принадлежащих Минфину и находящихся в управлении VNĪ построек являются потенциально опасными.

Сорок четыре постройки квалифицируются как строения категории «А» - они полностью или частично рухнули или находятся в техническом состоянии, угрожающем безопасности людей. 76 построек квалифицируются как строения категории «В» - угрожающие безопасности людей постройки в потенциально опасном техническом состоянии. В свою очередь 98 построек квалифицируются как постройки класса «С» - ухудшающие окружающую среду строения с дефектами визуального характера.

Согласно провизорским подсчетам VNĪ, на приведение зданий в порядок необходимо финансирование в размере 16 556 034 евро.

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