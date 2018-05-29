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Ищут очевидцев: из-за пешехода автомобиль поцеловал фонарный столб

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ФОТО: Marko Saarm

В Таллинне пешеход спровоцировал аварию, полиция просит помощи очевидцев.

Сегодня в 8.25 произошла авария на перекрестке Хоольдекоду-теэ и Прийсле-теэ в Таллинне. По предварительным данным, 40-летний мужчина, который был трезв и имел водительские права, ехал на легковом автомобиле Seat по Прийсле-теэ в направлении Хоольдекоду-теэ. Непосредственно перед перекрестком дорогу пересекал пешеход, водителю пришлось во избежание столкновения вывернуть вправо, в результате чего он врезался в фонарный столб. После этого пешеход скрылся в направлении улицы Кярбери. В происшествии никто не пострадал.

Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, а также самого пешехода просят связаться с полицией по телефону 612 3000 или по электронной почте pohja.lmt@politsei.ee.

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