Ссоры на стройке и в баре закончились рукоприкладством

Пострадавшей не понадобилась медицинская помощь, разбились лишь ее очки. Обстоятельства происшедшего и каков нанесенный ущерб, выясняется.

28 мая после обеда на строительном объекте, расположенном в Пыльва на улице Ууэ, вспыхнула ссора, в ходе которой пострадал 33-летний мужчина. Пострадавший обратился в больницу для проверки здоровья, а после оказания первой помощи — в полицейский участок.