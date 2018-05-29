Ссоры на стройке и в баре закончились рукоприкладством
29 мая 2018 г., 18:01
В полицию поступило сообщение, что 26 мая ночью в увеселительном заведении деревни Римми, в волости Антсла, ударили в лицо 19-летнюю девушку, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Пострадавшей не понадобилась медицинская помощь, разбились лишь ее очки. Обстоятельства происшедшего и каков нанесенный ущерб, выясняется.
28 мая после обеда на строительном объекте, расположенном в Пыльва на улице Ууэ, вспыхнула ссора, в ходе которой пострадал 33-летний мужчина. Пострадавший обратился в больницу для проверки здоровья, а после оказания первой помощи — в полицейский участок.