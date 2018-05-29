вт, 29.05.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
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  • Ссоры на стройке и в баре закончились рукоприкладством

Ссоры на стройке и в баре закончились рукоприкладством

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

В полицию поступило сообщение, что 26 мая ночью  в увеселительном заведении деревни Римми, в волости Антсла, ударили в лицо 19-летнюю девушку, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Пострадавшей не понадобилась медицинская помощь, разбились лишь ее очки. Обстоятельства происшедшего и каков нанесенный ущерб, выясняется.

28 мая после обеда на строительном объекте, расположенном в Пыльва на улице Ууэ, вспыхнула ссора, в ходе которой пострадал 33-летний мужчина. Пострадавший обратился в больницу для проверки здоровья, а после оказания первой помощи — в полицейский участок.

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