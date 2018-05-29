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Видео: спасатели потушили пожар садовой лейкой

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Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Омске пожарные потушили горящие траву и мусор при помощи обычной лейки. Видео опубликовал местный житель Максим Ватутин на своей странице во «ВКонтакте».

Рядом с местом возгорания возле гаражного кооператива стояла пожарная машина. Одному из спасателей потребовалось несколько раз заново наполнять быстро опустошавшуюся лейку, в то время как воду в ведре из-под краски ему подносил коллега. Пожарные возмущались съемке и требовали от очевидца прекратить запись.

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