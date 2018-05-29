Фото: на центральном полигоне Сил обороны появились новые очаги возгорания

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Postimees, ссылаясь на данные оперативного дежурного, что если вчера погода была безветренной, то сегодня из-за ветра во многих очагах возгорания огонь стал сильнее.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра не подтвердил первоначальное сообщение оперативного дежурного, что пожар распространился на площади более чем в 160 гектаров. В понедельник возгорание распространилось на площади почти в 150 гектаров.

Спасатели не могут подойти к очагу возгорания, поскольку находящиеся на полигоне мины могут взорваться.

"Если огонь не перекинется через дороги, то ситуация под контролем", - сказал пресс-секретарь.

Участвовавший в тушении пожара самолет Сил обороны вчера вечером отправили на техосмотр, и сегодня спасателям приходится обходиться без него. По словам пресс-секретаря, завтра самолет вновь будет задействован в тушении пожара.

Журналист Postimees Карель Рейзенбук, находившийся вчера и сегодня на месте происшествия, сказал, что вертолета полиции и погранохраны, который вчера был задействован в тушении пожара, на месте не видно.