"Здесь ничего нет, кроме бомбы": неудачно пошутившего пассажира сняли с рейса

Инцидент произошел в аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону, сообщают "Ростовские вести". Когда пассажиры поднимались по трапу на рейс DP853, мужчину с большой сумкой попросили показать, что внутри, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя "Победы".

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, пассажир ответил: "У меня здесь ничего нет, кроме бомбы". После этого к месту посадки сразу же вызвали сотрудников полиции.

Горе-шутника отстранили от полета и доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту "Платов". Сотрудники службы авиационной безопасности с кинологами провели локальный досмотр воздушного судна. Взрывного устройства на борту не обнаружили, отметили в авиакомпании.

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО "Интерфаксу" уточнили, что сообщивший о бомбе мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. По данным "Ростовских новостей", ему 43 года.

Задержавшийся из-за шутки самолет "Победы" в результате вылетел в Тбилиси с опозданием. "Необдуманное и безалаберное заявление стало причиной задержки вылета рейса в Тбилиси на 35 минут, также ожидается задержка обратного рейса в Ростов DP854", - посетовали в авиакомпании.