Фото: Пыхьяская и Идаская префектуры получили новые катера

"Новые катера более маневренные и легче в управлении, на катере есть и водный скутер, а также современное навигационное оборудование. Катера будут использоваться в первую очередь для охраны границы, а также для спасательных операций на море. Работа по охране границы ведется каждый день и в любую погоду, и на наших новых катерах мы сможем патрулировать и в сложных погодных условиях", – сказал Ляэнеранд. - Команды катеров уже завершили обучение и пограничники уже хорошо знакомы с новыми катерами“.