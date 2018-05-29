Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

"Сирийский режим в результате манипуляций с российской стороны принял еще одно незаконное решение и с нарушением фундаментальных норм и принципов международного права признал независимость неотъемлемых регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона", - констатировали в Тбилиси.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что международное сообщество поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии "в ее международно признанных границах и политику непризнания оккупированных территорий".

В связи с этим Тбилиси призвал международное сообщество "дать соответствующую оценку незаконному решению режима Асада" и объявил о начале процедуры разрыва дипотношений с Сирийской Арабской Республикой.

Вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе, также занимающий пост главы внешнеполитического ведомства страны, тем временем также назвал признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии "очередным вопиющим нарушением режима Асада, которым манипулируют российские власти".

Ранее, 29 мая, Сирия и республика Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипотношений. Сотрудничество двух стран будет регулироваться положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года.

Накануне, 28 мая, в Москве состоялась трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.

Министр иностранных дел непризнанной Южной Осетии Дмитрий Медоев, в свою очередь, уже приветствовал инициативу сирийских властей о признании независимости кавказской республики

По его словам, накануне в Италии было подписано соглашение между Цхинвалом и городом Градара о взаимодействии в области экономики, культуры и студенческих обменов. "Это был очень хороший визит", - заключил дипломат.

В настоящее время власти Южной Осетии рассматривают вариант с открытием посольства в Дамаске.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа и Венесуэла, а также крошечные островные государства Науру и Тувалу.