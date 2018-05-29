Видео: в центре Петербурга загорелся универмаг "Пассаж", эвакуировано более тысячи человек

"В экстренные службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Невский проспект д. 48 в здании универмага "Пассаж", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Из горящего здания эвакуировано более тысячи человек. "Из здания проводится эвакуация. В настоящий момент на улицу вывели более тысячи человек", - сказал источник.