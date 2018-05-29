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  • Видео: в центре Петербурга загорелся универмаг "Пассаж", эвакуировано более тысячи человек

Видео: в центре Петербурга загорелся универмаг "Пассаж", эвакуировано более тысячи человек

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Пожар в торговом центре в Санкт-Петербурге.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Крупный пожар возник во вторник вечером в универмаге "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфакс" осведомлённый источник.

"В экстренные службы города поступило сообщение о возгорании по адресу: Центральный район, Невский проспект д. 48 в здании универмага "Пассаж", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Из горящего здания эвакуировано более тысячи человек. "Из здания проводится эвакуация. В настоящий момент на улицу вывели более тысячи человек", - сказал источник.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по городу сообщили, что на месте работают более сотни пожарных. Сообщение о возгорании поступило на номер "01" в 19:45, в 19:52 на место прибыли первые пожерные подразделения. Пожару был присвоен третий ранг сложности, горит надстройка на кровле на площади 80 кв. метров. Погибших, пострадавших нет, говорится в сообщении МЧС.

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