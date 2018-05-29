Галерея: на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль, есть пострадавший

Дежурный пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра сказал, что в автомобиле был один пострадавший, который в 21.13 был передан скорой помощи. Работники скорой помощи пытаются привести в чувство находившегося в машине человека.

Машинист поезда подтвердил, что выехавший наперерез поезду автомобиль даже не затормозил. Он предположил, что дело могло быть в том, что водитель не заметил поезд из-за яркого солнца. На железнодорожном переезде Тайксе нет шлагбаумов и сигнальных огней.