вт, 29.05.2018
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  • Галерея: на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль, есть пострадавший

Галерея: на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль, есть пострадавший Новость дополняется!

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Сегодня вечером в Пайде и Тюри слышилсь сирены скорой помощи и спасательных автомобилей, которые спешили на железнодорожный переезд Тайксе, где столкнулись поезд и автомобиль, передает Järva Teataja.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра сказал, что в автомобиле был один пострадавший, который в 21.13 был передан скорой помощи. Работники скорой помощи пытаются привести в чувство находившегося в машине человека.

Машинист поезда подтвердил, что выехавший наперерез поезду автомобиль даже не затормозил. Он предположил, что дело могло быть в том, что водитель не заметил поезд из-за яркого солнца. На железнодорожном переезде Тайксе нет шлагбаумов и сигнальных огней.

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