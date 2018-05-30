Премьер-министр Украины обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко

Гройсман прокомментировал преступление в своем Facebook . К сообщению он прикрепил скриншот последнего поста Бабченко в соцсети, в котором тот вспомнил, как 29 мая 2014 года спасся от крушения вертолета на востоке Украины. "Мне повезло. Второй день рождения, получается", - резюмировал журналист.

"10 часов назад он написал о своем втором дне рождения. И вот его убили. Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности", - написал Гройсман. Бабченко он назвал "настоящим другом Украины", который "рассказывал миру правду о российской агрессии".

Предположение о том, что за убийством Бабченко мог стоять Кремль, ранее высказал и глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин.

Министр напомнил, что Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за угроз. "Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину и конечно Москва всегда рассматривала его в качестве врага", - сказал глава МИД.

Аркадий Бабченко был убит накануне в своем доме в Киеве вечером 29 мая. Убийца ждал журналиста в подъезде его дома. Киллер три раза выстрелил жертве в спину. Бабченко скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.