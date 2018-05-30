Политики, представители НАТО и Facebook обсудят вопросы кибербезопасности на международной конференции в Эстонии

Конференция CyCon проводится в десятый раз. Ее предварил прошедший во вторник в Таллине шестой саммит по кибербезопасности. Выступивший на нем министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отметил, что в 2017 году в его стране было зарегистрировано около 11 тыс. инцидентов, затрагивающих кибербезопасность государства, из которых почти четверть касались систем конфиденциальности или доступности информации. Он призвал участников конференции к сотрудничеству, "которое поможет избежать дублирования, укрепить взаимопонимание, а в идеале и доверие".