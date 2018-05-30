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Политики, представители НАТО и Facebook обсудят вопросы кибербезопасности на международной конференции в Эстонии

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Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA Images

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд откроет в среду в Таллине международную конференцию по кибербезопасности CyCon.

Как сообщили организаторы конференции, в ходе трехдневной конференции, в которой принимает участие около 500 политиков и экспертов, будут рассмотрены ключевые вопросы кибербезопасности.

На конференции выступят также заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам новых угроз Антонио Миссироли,экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, руководитель службы информационной безопасности Facebook Алекс Стамос, вице-президент Microsoft Джон Франк и другие.

Конференция CyCon проводится в десятый раз. Ее предварил прошедший во вторник в Таллине шестой саммит по кибербезопасности. Выступивший на нем министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отметил, что в 2017 году в его стране было зарегистрировано около 11 тыс. инцидентов, затрагивающих кибербезопасность государства, из которых почти четверть касались систем конфиденциальности или доступности информации. Он призвал участников конференции к сотрудничеству, "которое поможет избежать дублирования, укрепить взаимопонимание, а в идеале и доверие".

Конференцию по кибербезопасности в Таллине организует Мюнхенская кибер-конференция и Deutsche Telekom совместно с МИД Эстонией и базирующимся в Эстонии Центром киберобороны НАТО.

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