Крупная сделка: рыночная капитализация Taxify достигла миллиарда долларов

Эстонская ИТ-компания Taxify, основной деятельностью которой является создание программного обеспечения для заказов такси, привлекла инвестиций на 175 млн долларов. Основная часть инвестиций на этот раз пришлась на долю немецкого автоконцерна Daimler AG. Таким образом рыночная капитализация Taxify достигла миллиарда долларов, пишет Majandus24.
Одним из инвесторов был стратегический партнер Taxify – китайский такси-сервис Didi. Также свой вклад в качестве инвесторов сделали венчурные фонды Korelya Capital и United Angels и сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус. В правление Taxify теперь будет входить и представитель Daimler, сообщает Taxify.
По словам сооснователя и исполнительного директора Taxify Маркуса Виллига, предприятие направит инвестиции на развитие технологий процессов. Также деньги потребуются для выхода на рынки Европы и Африки.
«По всему миру насчитывается 22 миллиона пользователей мобильных услуг Daimler в сфере каршеринга. Taxify является для нас важным партнером в этой сфере», - сообщил глава мобильных и финансовых услуг Daimler Йорг Лампартер.
Taxify в 2013 году основал 19-летний Маркус Виллиг. Forbes причислил Маркуса Виллига к 30 самых выдающихся руководителей Европы, не достигших 30 лет.
Недавно Nordic Business Report поставил Маркуса Виллига на второе место в рейтинге самых влиятельных молодых предпринимателей Северной Европы. В этом году Маркус Мартин ВИллиг были удостоены звания предпринимателей года в Эстонии.
Daimler AG, ранее — DaimlerChrysler AG, Daimler-Benz AG — транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг), Германия.
Концерн основан как Daimler-Benz AG в 1926 году в результате объединения двух фирм: Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie.. В 1998 году компания выкупила группу Chrysler и сменила название на DaimlerChrysler AG. После перепродажи акций Chrysler инвестиционному фонду Cerberus Capital Management концерн был снова переименован, на этот раз как Daimler AG.