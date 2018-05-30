Крупная сделка: рыночная капитализация Taxify достигла миллиарда долларов

Одним из инвесторов был стратегический партнер Taxify – китайский такси-сервис Didi. Также свой вклад в качестве инвесторов сделали венчурные фонды Korelya Capital и United Angels и сооснователь TransferWise Таавет Хинрикус. В правление Taxify теперь будет входить и представитель Daimler, сообщает Taxify.

По словам сооснователя и исполнительного директора Taxify Маркуса Виллига, предприятие направит инвестиции на развитие технологий процессов. Также деньги потребуются для выхода на рынки Европы и Африки.

«По всему миру насчитывается 22 миллиона пользователей мобильных услуг Daimler в сфере каршеринга. Taxify является для нас важным партнером в этой сфере», - сообщил глава мобильных и финансовых услуг Daimler Йорг Лампартер.

Taxify в 2013 году основал 19-летний Маркус Виллиг. Forbes причислил Маркуса Виллига к 30 самых выдающихся руководителей Европы, не достигших 30 лет.

Недавно Nordic Business Report поставил Маркуса Виллига на второе место в рейтинге самых влиятельных молодых предпринимателей Северной Европы. В этом году Маркус Мартин ВИллиг были удостоены звания предпринимателей года в Эстонии.

Daimler AG, ранее — DaimlerChrysler AG, Daimler-Benz AG — транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг), Германия.