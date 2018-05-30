Госдеп США: в лагерях КНДР могут содержаться свыше 80 тысяч политзаключенных

Как следует из отчета, условия содержания на некоторых из объектов ужасают. "В Северной Корее действует гулаговская система, многие годы ситуация остается чудовищной", - рассказал спецпредставитель США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк.

КНДР в документе охарактеризована как "страна, вызывающая особые опасения". Многие из заключенных подвергаются избиениям, пыткам и наказаниям из-за своей религиозной принадлежности.

Проблему, возможно, обсудят на саммите

На вопрос о том, будет ли эта проблема затронута в ходе возможного саммита хозяина Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, Браунбэк ответил: "Думаю, они поднимут все эти вопросы".