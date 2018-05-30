ср, 30.05.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Госдеп США: в лагерях КНДР могут содержаться свыше 80 тысяч политзаключенных

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Reuters/Scanpix

Власти Северной Кореи могут удерживать в своих лагерях от 80 до 120 тысяч политзаключенных. Такие данные приводятся в докладе о религиозной свободе в мире за 2017 год, обнародованном во вторник, 29 мая, Госдепартаментом США, сообщает DW.com.

Как следует из отчета, условия содержания на некоторых из объектов ужасают. "В Северной Корее действует гулаговская система, многие годы ситуация остается чудовищной", - рассказал спецпредставитель США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк.

КНДР в документе охарактеризована как "страна, вызывающая особые опасения". Многие из заключенных подвергаются избиениям, пыткам и наказаниям из-за своей религиозной принадлежности.

Проблему, возможно, обсудят на саммите

На вопрос о том, будет ли эта проблема затронута в ходе возможного саммита хозяина Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, Браунбэк ответил: "Думаю, они поднимут все эти вопросы".

Ранее два высокопоставленных советника Ким Чен Ына направились на переговоры с представителями США. В СМИ циркулируют предположения, что они, вероятно, готовят встречу Трампа и Кима, запланированную на 12 июня в Сингапуре.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ