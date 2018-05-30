Госдеп США: в лагерях КНДР могут содержаться свыше 80 тысяч политзаключенных

Власти Северной Кореи могут удерживать в своих лагерях от 80 до 120 тысяч политзаключенных. Такие данные приводятся в докладе о религиозной свободе в мире за 2017 год, обнародованном во вторник, 29 мая, Госдепартаментом США, сообщает DW.com.
Как следует из отчета, условия содержания на некоторых из объектов ужасают. "В Северной Корее действует гулаговская система, многие годы ситуация остается чудовищной", - рассказал спецпредставитель США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбэк.
КНДР в документе охарактеризована как "страна, вызывающая особые опасения". Многие из заключенных подвергаются избиениям, пыткам и наказаниям из-за своей религиозной принадлежности.
Проблему, возможно, обсудят на саммите
На вопрос о том, будет ли эта проблема затронута в ходе возможного саммита хозяина Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, Браунбэк ответил: "Думаю, они поднимут все эти вопросы".
Ранее два высокопоставленных советника Ким Чен Ына направились на переговоры с представителями США. В СМИ циркулируют предположения, что они, вероятно, готовят встречу Трампа и Кима, запланированную на 12 июня в Сингапуре.