Покидающий свой пост вице-канцлер МВД получит премию, превышающую 11 000 евро
30 мая 2018 г., 8:38
Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт решил поощрить покидающего пост вице-канцлера ведомства Эркки Коорта премией в размере 11 250 евро.
Соответствующий приказ глава МВД подписал 29 мая, пишет rus.err.ee.
Как следует из пояснения Анвельта, Коорт премирован за долгосрочную эффективную работу и выдающиеся должностные достижения.
С 1 июня Эркки Коорт станет работать руководителем института внутренней безопасности при Академии МВД.
В должности вице-канцлера МВД по вопросам внутренней безопасности Коорт работал 11 лет.