ср, 30.05.2018
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  • Покидающий свой пост вице-канцлер МВД получит премию, превышающую 11 000 евро

Покидающий свой пост вице-канцлер МВД получит премию, превышающую 11 000 евро

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ФОТО: Liis Treimann

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт решил поощрить покидающего пост вице-канцлера ведомства Эркки Коорта премией в размере 11 250 евро.

Соответствующий приказ глава МВД подписал 29 мая, пишет rus.err.ee.

Как следует из пояснения Анвельта, Коорт премирован за долгосрочную эффективную работу и выдающиеся должностные достижения.

С 1 июня Эркки Коорт станет работать руководителем института внутренней безопасности при Академии МВД.

В должности вице-канцлера МВД по вопросам внутренней безопасности Коорт работал 11 лет.

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