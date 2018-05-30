Хамство по-американски

Сок и так весь матч пререкался и грубил судье на вышке, бразильянке Пауле Виейра Соузе, переходя все грани приличия: "Я могу попросить нового судью?" - практически после каждого розыгрыша ворчал Джек.

"По какой причине? - удвилялась Соуза. "Из-за вас - "любезничал" Сок - вы просто отвратительны".

Сок пререкался по любому поводу с Соузой: из-за аутов, попаданий мяча при подаче в трос сетки. Перед началом пятого сета американец вообще договорился до того, что он главный на площадке, а не следящий за сблюдением правил судья: "Я буду делать что хочу, я - игрок, без меня вы вообще бы сидели без работы".

В довершение всего Сок не стал не только извиняться перед арбитром, а после традиционного рукопожатия после матча одел сумку через плечо и был таков - Соуза церемонию рукопожатия провела тлько с нашим теннисистом, Юргеном Зоппом.

По теннисному кодексу непожатие руки судье на вышке - абсолютное невежество и нарушение всех этических норм в теннисе.