Хамство по-американски

Джек Сок, 14-я ракетка мира, после проигрыша Юргену Зоппу, грубо нарушил теннисный этикет, нахамив судье на вышке.
Сок и так весь матч пререкался и грубил судье на вышке, бразильянке Пауле Виейра Соузе, переходя все грани приличия: "Я могу попросить нового судью?" - практически после каждого розыгрыша ворчал Джек.
"По какой причине? - удвилялась Соуза. "Из-за вас - "любезничал" Сок - вы просто отвратительны".
Сок пререкался по любому поводу с Соузой: из-за аутов, попаданий мяча при подаче в трос сетки. Перед началом пятого сета американец вообще договорился до того, что он главный на площадке, а не следящий за сблюдением правил судья: "Я буду делать что хочу, я - игрок, без меня вы вообще бы сидели без работы".
В довершение всего Сок не стал не только извиняться перед арбитром, а после традиционного рукопожатия после матча одел сумку через плечо и был таков - Соуза церемонию рукопожатия провела тлько с нашим теннисистом, Юргеном Зоппом.
По теннисному кодексу непожатие руки судье на вышке - абсолютное невежество и нарушение всех этических норм в теннисе.
Jack Sock is not doing well with his chair umpire, at one point calls her "atrocious" pic.twitter.com/jNCqVTsR5C— Born Salty (@cjzero) May 29, 2018