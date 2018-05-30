ср, 30.05.2018
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Правительственный кризис в Италии обрушил рынки

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Флаг Италии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

На фоне правительственного кризиса в Италии во вторник, 29 мая, продолжилось падение на финансовых рынках. Индекс Итальянской фондовой биржи в Милане к закрытию торгов снизился на целых 2,65 процента.

В свою очередь спред (разница в доходности) 10-летних итальянских и немецких долговых облигаций существенно вырос и достиг 303 пунктов - максимального за последние годы значения. Негативная тенденция отразилась и на динамике других европейских фондовых рынков, например - брюссельского, пишет DW.com.

Кроме того, нестабильность еще усилили высказывания еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера. Ранее в  интервью DW он заявил, что негативная реакция денежных рынков на успехи популистского "Движения "5 звезд" и правой партии "Лига" в Италии может в итоге подвигнуть избирателей к тому, чтобы переосмыслить результаты голосования. Финансовая нестабильность, вероятно, послужит "избирателям сигналом, чтобы больше не выбирать правых или левых популистов", отметил тогда комиссар.

Позднее политик принес извинения за свои слова. Он пояснил, что уважает политическую волю всех избирателей и добавил, что "не хотел быть бестактным".

В то же время представители минфина США посоветовали Риму не дистанцироваться от еврозоны и увязывать свои финансовые шаги с партнерами по европейскому сообществу. 

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