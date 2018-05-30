Продавцы топлива и продуктовые магазины в апреле потеряли часть выручки

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли в постоянных ценах на 1%, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Суммарный доход предприятий розничной торговли от продаж в апреле составил 560,4 млн евро, сообщила в среду, 30 мая, пресс-служба статистического ведомства.
Доходы от продаж увеличились в большинстве видов хозяйственной деятельности, а наиболее заметно - на 13% - выросла выручка в аптеках и магазинах косметики, пишет rus.err.ee.
Снижение выручки от продаж продуктовых магазинов на четыре процента было обусловлено высокой сравнительной базой прошлого периода и продолжающимся ростом цен на продовольствие.
На четырехпроцентное снижение выручки от продаж топливных компаний повлияло ускорение роста цен на моторное топливо.