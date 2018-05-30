ср, 30.05.2018
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Продавцы топлива и продуктовые магазины в апреле потеряли часть выручки

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Топливо. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли в постоянных ценах на 1%, свидетельствуют данные Департамента статистики. 

Суммарный доход предприятий розничной торговли от продаж в апреле составил 560,4 млн евро, сообщила в среду, 30 мая, пресс-служба статистического ведомства.

Доходы от продаж увеличились в большинстве видов хозяйственной деятельности, а наиболее заметно - на 13% - выросла выручка в аптеках и магазинах косметики, пишет rus.err.ee.

Снижение выручки от продаж продуктовых магазинов на четыре процента было обусловлено высокой сравнительной базой прошлого периода и продолжающимся ростом цен на продовольствие.

На четырехпроцентное снижение выручки от продаж топливных компаний повлияло ускорение роста цен на моторное топливо.

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