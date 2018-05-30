В среду Таллинн посещает до 4200 круизных туристов

В 9 часов в таллиннском порту Ванасадам ошвартовалось вмещающее до 2000 туристов судно Aidadiva, которое покинет порт в 17 часов.

Круизное судно Le Soleal прибыло в порт в 9 часов и покинет его в 17 часов. Оно вмещает до 220 туристов.

В 9.30 Таллинн прибыло вмещающее до 2000 туристов круизное судно Serenade of the Seas, которое покинет порт в 17.30.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.