Водоросли, грязь и вонь: чем лучший пляж столицы встречает отдыхающих

«Посетила на днях пляж Пирита и ужаснулась - мусор там как будто никто не убирает, а весь берег заволочен тиной, которая страшно воняет. А это, между прочим, пляж, удостоенный голубого флага и претендующий на звание лучшего в столице. Знаю, что пляжный сезон открывается лишь 1 июня, но хотелось бы узнать у управы Пирита, какие работы по приведению пляжа в порядок проводятся уже сейчас?» - спрашивает читательница Rus.Postimees Анна А.
Старейшина Пирита Алина Тубли подтвердила порталу Rus.Postimees, что в настоящий момент еще идет подготовка к пляжному сезону. В мае были проведены основательные очистные работы, просеян песок, перекрашены мусорные ящики, размещен пляжный инвентарь. Детские площадки были обновлены в прошлом году.
«Наши партнеры, с которыми у нас заключены договоры, ежедневно очищают пляж как от мусора, так и от водорослей. К сожалению, в работе произошел сбой, и сейчас мы работаем в том направлении, чтобы к 1 июня пляж имел максимально приличный вид, - заверила Алина Тубли. - Если говорить о мусоре, стоит отметить, что ответственность лежит и на каждом посетителе - мусор можно выбросить в мусорный ящик или забрать с собой. Но последнее скорее должно быть исключением, так как на пляже имеется достаточное количество мусорных ящиков, и они опустошаются минимум раз в день, а при необходимости и чаще. Один из граждан очень метко написал нам: „Интересно, что в лес мусор отвезти могут, а когда пикник закончен, силы исчезают. В конце концов, объема и веса должно стать значительно меньше?“».
Управа Пирита знает также о проблемах, связанных с водорослями. Как отметила Алина Тубли, в этом году водоросли стали разрастаться раньше ожидаемого, поэтому к настоящему моменту их уже чрезвычайно много. «То, что водоросли остаются на береговом песке, очень легко объяснить. Гребной винт судна задевает водоросли и так они попадают на берег. С приливом водоросли прибивает к берегу, где они через некоторое время и остаются. В то же время важно знать, что каждое раннее утро их оттуда убирают», - сказала старейшина.
Что касается инвентаря, то стоит учитывать, что на пляже есть объекты недвижимости и постройки, принадлежащие как городу, так и предпринимателям. Если речь идет о находящейся в частных руках недвижимости (например, пляжном здании, серфинг-клубе и моле Меривялья), то у районной управы нет права что-либо там чинить или приводить в порядок. В этом случае ответственным является владелец недвижимости, который должен также провести соответствующие работы.
«Если вы полагаете, что речь идет о городском инвентаре, то об этом следует сообщить по адресу электронной почты pirita@tallinnlv.ee. В этом случае мы можем действовать оперативно, чтобы при первой возможности починить или заменить поломанную вещь. Безусловно, ежедневный контроль осуществляют также сотрудники районной управы и партнеры, но так как пляж Пирита расположен на сравнительно большой территории, некоторые проблематичные места могут ускользнуть из виду. Особенно именно при высокой посещаемости места. Надеемся, что в течение нескольких лет начнется строительство нового пляжного променада», - заключила Алина Тубли.