Водоросли, грязь и вонь: чем лучший пляж столицы встречает отдыхающих

Старейшина Пирита Алина Тубли подтвердила порталу Rus.Postimees, что в настоящий момент еще идет подготовка к пляжному сезону. В мае были проведены основательные очистные работы, просеян песок, перекрашены мусорные ящики, размещен пляжный инвентарь. Детские площадки были обновлены в прошлом году.

«Наши партнеры, с которыми у нас заключены договоры, ежедневно очищают пляж как от мусора, так и от водорослей. К сожалению, в работе произошел сбой, и сейчас мы работаем в том направлении, чтобы к 1 июня пляж имел максимально приличный вид, - заверила Алина Тубли. - Если говорить о мусоре, стоит отметить, что ответственность лежит и на каждом посетителе - мусор можно выбросить в мусорный ящик или забрать с собой. Но последнее скорее должно быть исключением, так как на пляже имеется достаточное количество мусорных ящиков, и они опустошаются минимум раз в день, а при необходимости и чаще. Один из граждан очень метко написал нам: „Интересно, что в лес мусор отвезти могут, а когда пикник закончен, силы исчезают. В конце концов, объема и веса должно стать значительно меньше?“».

Управа Пирита знает также о проблемах, связанных с водорослями. Как отметила Алина Тубли, в этом году водоросли стали разрастаться раньше ожидаемого, поэтому к настоящему моменту их уже чрезвычайно много. «То, что водоросли остаются на береговом песке, очень легко объяснить. Гребной винт судна задевает водоросли и так они попадают на берег. С приливом водоросли прибивает к берегу, где они через некоторое время и остаются. В то же время важно знать, что каждое раннее утро их оттуда убирают», - сказала старейшина.

Что касается инвентаря, то стоит учитывать, что на пляже есть объекты недвижимости и постройки, принадлежащие как городу, так и предпринимателям. Если речь идет о находящейся в частных руках недвижимости (например, пляжном здании, серфинг-клубе и моле Меривялья), то у районной управы нет права что-либо там чинить или приводить в порядок. В этом случае ответственным является владелец недвижимости, который должен также провести соответствующие работы.