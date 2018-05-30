Сорос предсказал Евросоюзу новый финансовый кризис

Сорос предупредил, что кризис в первую очередь будет угрожать Европейскому союзу, пишет Newsru.com.

По его мнению, отмена Дональдом Трампом ядерной сделки с Ираном и "уничтожение" трансатлантического сотрудничества между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие сдвиги, включая девальвацию валют развивающихся рынков.

"Мы, возможно, приближаемся еще к одному крупному финансовому кризису", - цитирует Сороса агентство.

"Все, что могло пойти не так, пошло не так", - добавил Сорос, говоря о миграционном кризисе в Европе и политике экономии, которые привели к власти популистов, а также способствовали выходу Великобритании из Евросоюза.

"То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность", - заключил он.

Среди мер, которые Сорос ранее предлагал для улучшения экономической ситуации в Европе, - план по сокращению миграционного давления на континент, а также радикальная реформация самого Европейского союза, в частности отказ от политики, обязывающей государства-члены переходить на единую валюту.