Аркадий Бабченко. ФОТО: VITALIY NOSACH / AFP

В обзоре российских газет за 30 мая:

«Коммерсант»: расследовать убийство Бабченко будет и СКР

В Киеве застрелили российского журналиста, участника двух чеченских кампаний Аркадия Бабченко. «Коммерсант» сообщает, что полиция Украины возбудила уголовное дело, и расследованием также займется Следственный комитет России (СКР), поскольку Бабченко был гражданином России.

Полиция Украины в качестве приоритетной версии рассматривает профессиональную деятельность журналиста. Еще одна версия - его гражданская позиция. «Очевидно, что одной из версий будут действия российских спецслужб», - заявил народный депутат Украины, член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.

Издание вспоминает, что СКР также наряду с полицией Украины расследовал убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве. Украинское следствие пришло к выводу, что к смерти Вороненкова причастен криминальный авторитет Владимир Тюрин, действовавший в интересах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Российское следствие еще не завершено.

Аркадий Бабченко был известен работой в российских СМИ, репортажами на военную тематику. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире «Коммерсант FM» вспоминает о своих встречах с убитым журналистом, рассказывает о тематике его репортажей: «Это была военная тематика, больше всего он работал по Украине, по Донецку, по всей зоне конфликта. Он в основном поддерживал украинские власти, их позицию в отношении России и всех событий, которые происходили в Донецке, в Крыму», - говорит Гусев.

Журналист прославился фразой «Родина тебя бросит, сынок. Всегда», сказанной после участия в двух чеченских кампаниях. После них Аркадий Бабченко стал убежденным пацифистом. В феврале 2017 года он покинул Россию: перебрался сначала в Чехию, потом одно время жил в Израиле, а оттуда переехал на Украину.

Он говорил украинским журналистам, что ему угрожают постоянно, и по телефону, и в соцсетях, и даже процитировал одну из таких угроз: «Надеюсь, что тебя скоро грохнут». После этого интервью он прожил три года.

«Ведомости»: не зря уехали

Семья владельца O1 Group Бориса Минца покинула Россию, и, как пишут «Ведомости», не зря. Сейчас идет доследственная проверка по заявлению банка «ФК Открытие» в отношении О1.

Издание предполагает, что речь идет об эпизоде с появлением на балансе «ФК Открытие» облигаций «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group. Незадолго до санации банка «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций - на 25 млрд и 40 млрд руб. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1.

Банк подал в суд с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что «из-за согласованных действий» ответчиков банк потерял более 30 млрд руб. обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды «О1 груп финанс».

Задорнов в интервью Business FM сказал, что банк рассчитывает на банкротство группы компаний О1 и на получение банком в результате процедуры хотя бы части потерянных денег.

В рамках доследственной проверки следователь должен установить обстоятельства дела - есть ли признаки состава преступления, объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: если признаки есть, то далее возбуждается уголовное дело, иначе выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Семьи Минца в России нет - Борис и его сыновья Игорь, Дмитрий и Александр покинули страну и уехали в Лондон, рассказывали изданию два человека, близких к ЦБ. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», - объяснял один из них.

Где находится сам Борис Минц - неизвестно. Он является мажоритарным акционером многих компаний, включая международные, что предполагает активные передвижения. Сейчас Минцы ведут переговоры о продаже своего основного актива - O1 Properties. Он может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), рассказывали кредитор О1, два ее партнера и человек, близкий к ее акционерам.

Близкий к кредитору O1 Properties человек и партнер компании утверждают, что доля Минца в O1 Properties перейдет новому владельцу за долги - O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб. На пенсионные фонды Минц тоже искал покупателей, но претенденты отказались.

«Ведомости», «Коммерсант»: наследники во власти

В российскую власть приходит все больше наследников, и это не идет ей на пользу, пишут «Ведомости», ссылаясь на экспертов. Фонд «Петербургская политика» подготовил обзор «Преемники 2.0 (аристократы)», где собраны данные о продвижении по службе близких родственников влиятельных политических фигур.

Здесь вспоминаются и совсем недавние события: назначение министром сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (сына секретаря Совбеза Николая Патрушева), и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, чей отец Андрей Артюхов - влиятельный единоросс, зампред Тюменской облдумы.

Среди родственников высокопоставленных чиновников и бизнесменов, добившихся максимального успеха, в обзоре также отмечены президент «Алросы» Сергей Иванов, старший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, заместитель управделами президента Павел Фрадков, совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов, руководитель фонда «Иннопрактика» Екатерина Тихонова и др.

По мнению авторов обзора, тема наследования статусов растет по мере старения элит и взросления их детей, и ее актуальность сейчас сильнее, чем в советскую эпоху, когда на подобные продвижения устанавливался негласный запрет. Есть несколько причин карьерного продвижения родственников: «содействие в трудоустройстве потомков», привлечение детей к формированию собственных команд, легализация своих доходов от бизнеса или извлечение ренты, преодоление моральных барьеров при смене поколения управленцев.

Члены семей коллег сразу могут рассчитывать на более высокое доверие, а родители - брать на себя моральную ответственность или иные виды «поручительства», объясняет руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

К рискам подобной кадровой политики эксперты относят низкую популярность таких назначений у населения и конфликт приоритетов, с которым сталкиваются наследники: им нужно демонстрировать «субъектность», но не пугать ею старших.

Тенденция родственных назначений нарастает, говорит Виноградов: «Можно допустить, что такой сценарий транзита власти будет все чаще моделироваться в ближайшие годы, тем более что другие сценарии - преемничество, классическая политическая конкуренция, различные варианты кадрового резерва - пока не имеют необходимой истории успеха».

На страницах «Коммерсанта» обзор комментирует директор Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимир Южаков: «Когда люди у власти начинают подолгу задерживаться, элиты логично стремятся закрепить свои достижения и в карьерах детей», - считает он. По его мнению, трудоустройство детей чиновников преимущественно в бизнесе можно объяснить тем, что в этой сфере нет таких ограничений, которые, например, накладывает закон о госслужбе.

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