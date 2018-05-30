Блаженны любящие: пять историй о самом главном

Для меня спектакль «Пять историй про любовь», поставленный по пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня», стал ярким театральным переживанием. Постановка Татьяны Ворониной оказалась совершенно волшебной — проникнутой ностальгией по давно ушедшим временам, остроумной, эмоционально и интеллектуально насыщенной.

Жизнь — дорога, в «Пяти историях» эта расхожая метафора заиграла новыми красками. Актеры периодически усаживаются рядом, бок о бок, с чемоданами на коленях (понятно, что это жизненный багаж), на фоне спроецированной на стену видеозаписи железной дороги; время от времени раздаются гудки — кажется, люди куда-то едут... Пять остановок — пять станций — пять эпизодов из жизни.

Кадр спектакля. ФОТО: пресс-служба Санкт-Петербургского театра Суббота

В центре постановки — привлекательная молодая женщина, обращающаяся к зрителям напрямую с возвышения в правом углу сцены. Это повзрослевшая главная героиня, которая комментирует события своего детства и юности с позиции зрелой состоявшейся личности. Ее слова полны самоиронии, но в то же время к своему детско-подростковому опыту она относится вполне серьезно. «Каждый человек чего-то хочет от жизни. Когда мне исполнилось десять лет, я впервые задумалась — чего же хочу я», — доверительно рассказывает она залу. Пять сочинений, написанных ею для школьного литературного кружка, — это истории из ее жизни, которые оживают у нас на глазах.

Вот уже ясно различимы очертания «coming of age story»: молодая женщина рассказывает историю своего взросления, начиная с момента, когда она впервые задумалась о том, чему посвятить свою жизнь, и заканчивая неудачной первой влюбленностью и выбором профессии. Словом, немного «Леди Бёрд» на театральных подмостках. Все это действо, развивающееся на фоне минималистичных декораций, могло легко скатиться в банальность, если бы не свежий, полный энтузиазма взгляд на жизнь рассказчицы. На первых порах от спектакля не знаешь, чего ожидать: сначала кажется, что перед зрителями ироничная комедия об амбициозном ребенке без особых дарований, но с каждой минутой спектакль демонстрирует все большую глубину.

Главная героиня Лена — чувствительная, вдумчивая, склонная к саморефлексии девочка. Она наблюдательна, остроумна и сострадательна. Вторая главная героиня — ее мать, менее склонная к самокопанию, безгранично добрая, оптимистичная и деятельная. Перед этим сочетанием устоять невозможно: от происходящего на сцене не отвести глаз, а главным героиням сопереживаешь, как близким друзьям. Их переживания нетривиальны, но в то же время знакомы каждому, кто когда-либо искал себя, был влюблен, растерян и мечтал о больших свершениях.

«Пять историй про любовь» до просмотра можно принять за театральную версию киноальманаха любовных драм вроде «Реальной любви» или «Обещать — не значит жениться», однако нельзя было бы оказаться дальше от реального положения вещей. Это истории о любви во всех ее проявлениях: здесь и первая любовь, и любовь матери и дочери, и поистине христианская любовь к тому, кто тебя предал, и даже любовь к старой игрушке. Истории очень разные, но все они о самом главном — о том, как не терять способности любить.

Кадр спектакля. ФОТО: пресс-служба Санкт-Петербургского театра Суббота

Спектакль пропитан какой-то особой душевностью, теплотой и добрым юмором. Несмотря на почти полное отсутствие декораций, чувствуется атмосфера другой эпохи, когда вещей было меньше, а чувств — больше. В действие вплетены самые разные музыкальные композиции, в основном советского времени; особенно эмоциональные эпизоды сопровождаются лирическими французскими песнями с синхронным переводом на русский, который чем-то напоминает озвучку на видеокассетах. Время от времени главные герои, изливая свои чувства, сами начинают петь, а иногда просто сидят рядом молча, покачиваясь, словно от тряски в поезде, а расположившийся слева на сцене маленький оркестрик наигрывает всем знакомые мелодии.

Досконально продуманные декорации предельно просты, костюмы тоже, спецэффектов практически никаких, однако блестящая актерская игра будит воображение, и оно само дорисовывает недостающие детали. Посмотреть этот спектакль — все равно что провести два часа в компании обаятельного и импульсивного рассказчика, скажем, случайного попутчика в поезде, который поделился с вами своими историями.