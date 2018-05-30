"В России не плохо. Просто страна чуть помедленнее развивается, чем Европа"

"Кем меня считают в Турции? Русским. Не немец, а именно русский. Везде – на ТВ, в газетах. Но проблем из-за этого не было - дело в человеке, а не национальности. Политика идет мимо меня. Никогда не лезу в нее, стараюсь не сталкиваться. Во-первых, турки всегда помогают, очень отзывчивые. Во-вторых, я сам учу язык. Знаю, как в России говорят о Европе. Как в Турции – о России и Германии. Если встретятся люди из разных стран, то поймут, что все мыслят стереотипами. Правду же можно ощутить на своем примере. Если я не был в Африке, то никогда не скажу, что там плохо. Да и в России не ужас. Просто страна чуть помедленнее развивается, чем Европа. Я же вырос в Киргизии и знаю реалии, как может быть. У меня там было счастливое детство. Большая семья, все жили в одном подъезде, вместе играли, на дачу ездили с дедушкой, шашлыки жарили. Нет, в России не плохо, – сказал Нойштедтер.