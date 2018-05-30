Вчера в 17.51 поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Карсти, Кадака-пуйестеэ и улицы Мяэпеалсе в Таллинне, где по предварительным данным 28-летняя женщина на легковом автомобиле Škoda Superb столкнулась с двигавшимся по главной дороге автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла 27-летняя женщина.