После аварии водителя доставили в роддом
30 мая 2018 г., 10:29
Вчера в 17.51 поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Карсти, Кадака-пуйестеэ и улицы Мяэпеалсе в Таллинне, где по предварительным данным 28-летняя женщина на легковом автомобиле Škoda Superb столкнулась с двигавшимся по главной дороге автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла 27-летняя женщина.
Водитель Nissan был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, а водитель Škoda – в Пельгулиннаский роддом. Более точные обстоятельства происшествия выясняются.